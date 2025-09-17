Champions League: veja jogos e onde assistir às partidas de hoje (17/09)

Destaque para a estreia do atual campeão, Paris Saint-Germain, que recebe a Atalanta no Parque dos Príncipes

Luis Enrique, técnico do PSG (FRANCK FIFE / AFP)

A primeira rodada da Champions League marca mais grandes jogos para esta quarta-feira (17/09). Destaque para a estreia do atual campeão, Paris Saint-Germain, que recebe a Atalanta no Parque dos Príncipes, em Paris.

Também entram em campo times de muita tradição, como Liverpool, Bayern de Munique, Chelsea, Internazionale, Ajax e Atlético de Madrid.

Confira a tabela e onde assistir aos jogos de hoje na maior competição de clubes do Velho Continente:

13h45 – Olympiacos x Pafos – TNT e HBO Max

13h45 – Slavia Praga x Bodø/Glimt – Space e HBO Max

16h – Bayern de Munique x Chelsea – TNT e HBO Max

16h – PSG x Atalanta - Space e HBO Max

16h – Liverpool x Atlético de Madri – HBO Max

16h – Ajax x Inter de Milão – HBO Max

