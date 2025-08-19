Saiba onde assistir a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol

O Real Madrid enfrenta o Osasuna, segunda maior vítima de Vini Jr. na carreira; são oito gols em 12 jogos

Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)

Real Madrid e Osasuna se enfrentam, nesta terça-feira (19/8), em jogo que fecha a primeira rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

O duelo foi adiado para terça devido a participação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, competição em que foi eliminado na semifinal para o PSG.

Vale ressaltar que Osasuna é a segunda maior vítima de Vini Jr.. Contra a equipe, o atacante brasileiro fez oito gols em 12 jogos.

Onde assistir?

Real Madrid e Osasuna, disputado às 16h, nesta terça-feira, pela primeira rodada da LaLiga, terá transmissão no Disney+ (streaming).

Veja as possíveis escalações em Metrópoles