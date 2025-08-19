Saiba onde assistir a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol
O Real Madrid enfrenta o Osasuna, segunda maior vítima de Vini Jr. na carreira; são oito gols em 12 jogos
Publicado: 19/08/2025 às 08:49
Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)
Real Madrid e Osasuna se enfrentam, nesta terça-feira (19/8), em jogo que fecha a primeira rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.
Vale ressaltar que Osasuna é a segunda maior vítima de Vini Jr.. Contra a equipe, o atacante brasileiro fez oito gols em 12 jogos.
Onde assistir?
Real Madrid e Osasuna, disputado às 16h, nesta terça-feira, pela primeira rodada da LaLiga, terá transmissão no Disney+ (streaming).