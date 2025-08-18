Clubes pressionam Fifa por Copa do Mundo a cada dois anos

Segundo periódico inglês, medida entraria em ação a partir de 2029 após pressão de clubes como Real Madrid, Liverpool e Manchester United

Troféu do Mundial de Clubes (GLYN KIRK / AFP)

Sucesso de público e crítica durante a primeira edição, realizada nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Clubes da Fifa poderá acontecer, a partir de 2029, de dois em dois anos.

Segundo o jornal inglês The Guardian, a pressão sobre a Fifa foi iniciada pelo Real Madrid, durante negociações com a entidade no último mês de junho.

Junto com os madrilenhos, estariam clubes como Barcelona, Manchester United, Liverpool e Napoli, todos de olho na alta premiação paga pela entidade. Por ter sido campeão da primeira edição, o Chelsea embolsou cerca de R$ 620 milhões.

