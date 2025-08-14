Com jogadores a menos, Palestino protesta contra mortes em Gaza

O protesto do Deportivo Palestino se deu devido à violência em Gaza, visto que a cada 90 minutos, sete crianças palestinas são feridas ou mortas na região

Deportivo Palestino, time do Chile (Divulgação)

O Deportivo Palestino, time do Chile, entrou em campo, no último domingo (10), para partida contra o Deportes Iquique, pelo Campeonato Chileno, com sete jogadores a menos.

A atitude do clube, no final de semana do Dia das Crianças no Chile, foi um protesto, lembrando que a cada 90 minutos, sete crianças palestinas são feridas ou mortas em Gaza.

Antes de o jogo começar, a equipe divulgou escalação nas redes sociais apenas com quatro nomes. Além disso, na clássica foto que acontece antes das partidas com os 11 jogadores perfilados, 7 atletas foram substituídos, em edição, por silhuetas de crianças e também publicadas nas redes do Palestino.

"Em Gaza, a cada 90 minutos, sete crianças são assassinadas ou feridas. Por isso, hoje a nossa formação está incompleta. Neste Dia da Criança, não celebramos, lembramos. Enquanto na Palestina continuar acontecendo um genocídio, nós continuaremos denunciando: é um dever da nossa época", escreveu o clube na postagem.

A relação do clube com a região da Palestina não é apenas a similaridade no nome. O Palestino foi fundado em 1920 por imigrantes do território do Oriente Médio que foram ao Chile.

Mesmo sem ter jogadores da Palestina, o clube é visto como uma "seleção nacional".