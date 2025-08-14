diariodepernambuco.com.br
Chelsea doará parte da premiação do Mundial à família de Diogo Jota

Diogo Jota e André Silva foram dois irmãos jogadores de futebol que morreram no dia 3 de julho em acidente de carro na Espanha

Metrópoles

Publicado: 14/08/2025 às 08:25

Troféu do Mundial de Clubes /GLYN KIRK / AFP

Campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea vai doar parte da premiação às famílias de Diogo Jota e André Silva, dois irmãos jogadores de futebol que morreram no dia 3 de julho em acidente de carro na Espanha.

Segundo o The Athletic, o clube londrino, juntamente com todo o elenco, decidiu dividir uma parte do bônus ganho no torneio intercontinental, que chegou a US$ 15,5 milhões (R$ 83,60 milhões).

Com isso, os familiares dos atletas portuguesas vão receber US$ 500.000 (R$ 2,7 milhões) por jogador.

Ao todo, pela campanha no torneio disputado nos Estados Unidos, o Chelsea embolsou US$ 115,225 milhões, cerca de R$ 621.250 na cotação atual.

