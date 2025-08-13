Por que jogo do Barcelona em Miami virou tema de polêmica em LaLiga

O confronto ainda depende de autorização da Fifa e Uefa, mas já conta com o aval dos clubes envolvidos, planejado para o dia 20 de dezembro

Jogo entre Barcelona e Villarreal pelo Campeonato Espanhol (AFP)

Barcelona e Villarreal, partida válida pela LaLiga (Campeonato Espanhol), pode ser disputada do outro lado do Oceano Atlântico, em Miami, nos Estados Unidos. Semelhante ao que ocorre com as ligas americanas, como a National Football League (NFL), que realizam partidas da temporada regular fora do País, a competição espanhola tenta seguir este plano. No entanto, essa possibilidade iniciou um conflito interno, no campeonato e entre os clubes.

O jogo ainda depende de autorização da Fifa e Uefa, mas já conta com o aval dos clubes envolvidos, planejado para o dia 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, em Miami. Nesta semana, no entanto, o Real Madrid manifestou oposição à decisão da LaLiga e da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em apoiar este projeto

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 12, o Real Madrid classificou a medida como contrária ao "princípio essencial de reciprocidade territorial", que prevê equilíbrio nas competições de pontos corridos disputadas em dois turnos - um jogo em casa e outro no campo do adversário. Para o clube, disputar a partida fora da Espanha dá "vantagem esportiva indevida" e compromete a integridade do campeonato.

O texto reforça que qualquer alteração desse tipo deveria contar com aprovação unânime dos clubes participantes, além de respeitar as regras nacionais e internacionais. O Real Madrid também alertou para o risco de abrir "um precedente inaceitável" que poderia permitir exceções motivadas por interesses não esportivos.

O clube anunciou ainda ter tomado três medidas concretas: pediu à Fifa que não autorize o jogo sem o consentimento de todos os times; solicitou à Uefa que reforce o critério adotado em 2018, impedindo partidas de competições nacionais fora do território espanhol; e acionou o Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) para que não conceda a autorização administrativa necessária.

Ao El Chiringuito, da Espanha, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente da CSD, já declarou que irá estudar e analisar o caso, sobre qual caminho deverá ser tomado. "Vamos ver. Quero estudar isso com o procurador do estado e o gerente geral de esportes. Agiremos de acordo com a lei, as regras e as competências. E pensando no interesse geral", afirmou.

EPISÓDIO NÃO É INÉDITO

Esta não é a primeira vez em que a LaLiga flerta com a possibilidade de um jogo além do território espanhol. Na temporada 2018/2019, Barcelona e Girona estiveram próximos de levar o confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, para Miami. Os clubes já haviam dado o aval para a experiência, mas ainda precisavam da aprovação de esferas superiores (Fifa e RFEF) para seguir com o projeto.

À época, a LaLiga iniciou uma campanha para promover a partida e convencer os órgãos superiores. "Imaginar Suárez, Coutinho, Stuani, Portu e outros competindo juntos aqui em casa. Uma partida real da Liga, com pontos em jogo, entre os atuais campeões, o Barcelona, e o Girona, em 26 de janeiro de 2019. Só tem um problema. Algumas das pessoas chaves na decisão dizem falsamente que não será bom para o jogo", dizia a petição.

O imbróglio fez com que o Barcelona se retirasse do projeto, já que Fifa e Uefa vinham se mostrando contrárias ao projeto. "O Barcelona estava e está disposto a viajar para Miami e aceitou que os benefícios sejam divididos entre todos os times da primeira e segunda divisão, seguindo os mesmos critérios de distribuição de direitos televisivos, mas considera que, até um acordo ser alcançado entre todos os envolvidos, este projeto não terá como prosperar", afirmou.