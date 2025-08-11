Donnarumma deixará o PSG e destino pode ser a Premier League

Donnarumma ficou fora dos relacionados para a Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (13/8), contra o Tottenham

Gianluigi Donnarumma, goleiro italiano do PSG (AFP)

O goleiro Gianluigi Donnarumma terá futuro longe do Paris Saint-Germain. O arqueiro e o clube francês não chegaram a um acordo pela renovação de contrato entre as partes, que se encerra em julho de 2026.

No entanto, ainda não se sabe se Donnarumma sairá do clube neste verão ou em 2026. De acordo com o jornalista especialista em mercado de transferências, Fabrizio Romano, ele está desapontado com o PSG.

O arqueiro de 26 anos ficou fora dos relacionados para a Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (13/8), às 16h (de Brasília), contra o Tottenham. Clubes da Premier League demostraram interesse na contratação do jogador. A imprensa europeia indica que esses clubes são Manchester City, United e Chelsea.

