Barcelona abre processo disciplinar contra estrela do elenco; confira

Goleiro do Barcelona, o alemão Marc-André ter Stegen virou alvo de um processo disciplinar por parte do clube blaugrana

Elenco do Barcelona em amistoso (Jung Yeon-je / AFP)

O Barcelona abriu um processo disciplinar contra o goleiro Marc-André ter Stegen. O alemão, que tem futuro incerto no clube, entrou em conflito com a diretoria ao proibir o envio do relatório sobre sua lesão nas costas para a LaLiga.

A intenção do clube era enviar o documento para justificar a redução de até 80% no salário do jogador e, assim, evitar punições relacionadas ao Fair Play Financeiro da temporada. No entanto, a postura do atleta inviabilizou a estratégia do Barça.

Por conta da situação, o clube iniciou um processo disciplinar contra Ter Stegen, o que pode gerar uma punição interna. De acordo com o Mundo Deportivo, os blaugranas teriam cancelado uma reunião marcada para a última terça-feira (5/8), que buscava uma tentativa de negociação.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES