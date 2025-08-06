Thomas Müller é anunciado pelo Vancouver Whitecaps, da MLS

Thomas Müller é anunciado por time canadense (Divulgação)

O Vancouver Whitecaps anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do veterano alemão Thomas Müller, que se tornará um dos jogadores de maior destaque da liga norte-americana de futebol (MLS).

Müller, de 35 anos, encerrou no mês passado sua vitoriosa trajetória no Bayern de Munique, onde jogou desde as categorias de base, e já havia expressado publicamente seu desejo de estender a carreira na MLS.

O atacante, 13 vezes campeão da Bundesliga pelo Bayern, assinou com o clube canadense até o final deste ano com opção de renovação na temporada 2026.

"Estou ansioso para ir a Vancouver e ajudar o time a conquistar um campeonato. Ouvi coisas incríveis sobre a cidade, mas antes de tudo, venho para vencer", disse Müller em comunicado dos Whitecaps.

A equipe, que não conta com jogadores de renome no elenco, se tornou uma das surpresas desta temporada na MLS, ocupando a segunda colocação da Conferência Oeste, além de ter chegado à final da Copa dos Campeões da Concacaf, derrotada pelo Cruz Azul, do México.

A confirmação da contratação de Müller coincide com a chegada a Los Angeles do atacante sul-coreano Son Heung-min, ex-capitão do Tottenham, para assinar com o Los Angeles FC.