Estêvão mira fase europeia no Chelsea e revela conversa com Thiago Silva: 'Estrutura incrível'

Em sua primeira entrevista ao site oficial do clube, o jovem revelado pelo Palmeiras externou uma conversa que teve com o zagueiro

Estêvão, novo jogador do Chelsea, da Inglaterra (Divulgação / Chelsea)

A chegada de Estêvão para defender o Chelsea reforça o investimento que o time inglês costuma fazer em jogadores brasileiros. Em sua primeira entrevista ao site oficial do clube, o jovem revelado pelo Palmeiras externou uma conversa que teve com Thiago Silva, ex-ídolo do conjunto azul, e teve a primeira ideia do que ia encontrar em sua nova casa.

"Depois de assinar com o Chelsea, joguei contra o Fluminense pela última rodada do Campeonato Brasileiro (de 2024). Ele (Thiago Silva) veio, conversou comigo e disse que iria adorar o clube. Tem uma estrutura incrível. Agora, consigo perceber isso", afirmou o atleta.

Nesta lista de investidas a jogadores brasileiros, vários foram os nomes de destaque. O zagueiro David Luiz e o volante Ramires fizeram parte da equipe campeã da Champions League em 2012. Os meias Oscar e William chegaram depois e também marcaram época.

A bola da vez no clube inglês, além de Estêvão, é o atacante João Pedro. Revelado no Fluminense, ele teve como cartão de visitas as boas atuações no Mundial de Clubes. Além dos gols decisivos, o artilheiro de 23 anos chegou para buscar uma vaga de titular no ataque.

Contratado ainda com 16 anos, Estêvão realizou 83 partidas pelo Palmeiras, além de cinco jogos na seleção brasileira, até poder finalmente iniciar a sua caminhada na Europa.

Por estar com o time paulista no Mundial de Clubes, no qual caiu nas quartas de final, justamente contra a equipe inglesa, Estêvão também ganhou alguns dias de férias até se apresentar nesta terça-feira. "Agora ele se junta aos seus novos companheiros do Chelsea em Cobham, enquanto realizamos a preparação da pré-temporada para a temporada 2024/25", oficializou a equipe londrina.