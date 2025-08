Brasileiro é reforço mais caro da história de time francês; entenda

Igor Paixão é a nova contratação para o ataque do Olympique Marselha (Divulgação/ Olympique Marselha)

Nesta sexta-feira (1°/8), o Olympique de Marselha anunciou a contratação do brasileiro Igor Paixão por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 192 milhões), a mais cara de toda a história do clube francês. O jogador de 25 anos chega após três temporadas no Feyenoord, da Holanda.

Pelo clube holandês, Igor Paixão disputou 129 partidas, fez 39 gols e 24 assistências e conquistou a Eredivisie de 22/23, a Copa da Holanda de 23/24 e a Supercopa de 2024. A temporada de mais destaque do jogador foi a de 24/24, quando o brasileiro marcou 18 vezes e deu 14 passes para gol em 47 jogos disputados.

Igor Paixão chegou ao Feyenoord após ser transferido do Coritiba, clube no qual foi revelado. O jogador estreou no profissional do Coxa em 2019, aos 18 anos, mas sem espaço foi emprestado ao Londrina. Em 2021, voltou ao time da capital e por lá ficou duas temporadas até a sua contratação à Holanda. Em seu última ano, o brasileiro fez 11 gols e 10 assistências em 37 partidas disputadas.

