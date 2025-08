Vídeo: torcida do The Strongest atira rojões ao campo e fere jogador

The Strongest (Divulgação/The Strongest)

O duelo entre The Strongest e Blooming, válido pela 16ª rodada do Campeonato Boliviano, ficou marcada por um episódio lamentável da torcida do time aurinegro. Torcedores da equipe dispararam fogos de artifício durante o jogo. Um dos rojões acertou Juan Godoy, atacante do clube de La Paz.

Presidente do The Strongest, Daniel Terrazas classificou o episódio como um atentado à vida dos atletas. A equipe da capital boliviana vencia por 3 x 2 quando os torcedores soltaram os rojões. A arbitragem interrompeu a partida no momento em que o ocorrido aconteceu.

O ato veio de torcedores organizados da equipe, que lançaram os rojões em direção ao gramado como forma de protesto à diretoria do clube. O jogador do clube que foi atingido teve uma queimadura na coxa.

