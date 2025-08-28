Vini Jr. pode deixar o Real Madrid de graça, diz jornal espanhol

Desde 2019 no Real Madrid, Vini Jr. pode deixar o clube de graça em 2027. As duas partes ainda não acertaram a renovação

Vinicius Junior (OSCAR DEL POZO / AFP)

Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vini Jr. pode deixar o clube de graça em 2027. Isso porque o atleta deseja um salário semelhante ao de Mbappé e recusou a primeira proposta de renovação.

De acordo com o Jornal AS, da Espanha, o clube não estaria disposto a aumentar a oferta e, assim, corre o risco de perder o brasileiro de graça ao final do contrato, em junho de 2027.

Apesar da situação, as duas partes continuam conversando para encontrar um denominador comum. Vale lembrar que Mbappé chegou para a temporada 2024/2025 e possui o maior salário do elenco.

