Uefa altera horário da final da Champions League; Confira

A decisão da Champions League está marcada para o dia 30 de maio de 2026, em Budapeste, capital da Hungria

Taça da Champions League (Divulgação/ UEFA)

A Uefa anunciou, na manhã desta quinta-feira (28/8), uma alteração no horário da decisão da Champions League a partir desta temporada. De acordo com a entidade máxima do futebol europeu, a final, marcada para 30 de maio de 2026, em Budapeste, na Hungria, acontecerá às 13h (de Brasília).

A decisão foi tomada para “melhorar a experiência no dia da partida e beneficiar fãs, times e cidades-sede”. A entidade ressalta ainda que o objetivo é que a transmissão do jogo atinja o maior público possível ao redor do mundo.

Vale lembrar que o horário tradicional das finais da Champions League costumava ser por volta das 16h. Entre 2010 e 2018, o título foi disputado às 15h45. Já entre 2019 e 2025, a decisão acontecia às 16h10.

