Time do Chipre recheado de brasileiros avança na Champions League

Com gol de Jajá, o Pafos eliminou o Estrela Vermelha nos playoffs da UEFA Champions League nesta terça-feira (26/8)

Pafos FC, time de futebol do Chipre (Divulgação/Pafos FC Official)

A tarde desta terça-feira (26/8) foi histórica para cinco brasileiros que atuam no Pafos, do Chipre. O clube eliminou o Estrela Vermelha, da Sérvia, nos playoffs da Champions League e está garantido na fase de liga da competição.

A bola rolou às 16h (horário de Brasília), e o Pafos tinha vantagem por ter vencido a primeira partida por 2 x 1. Atuando em casa, o clube saiu atrás do placar. Quando o confronto caminhava para a prorrogação, o brasileiro Jajá deixou tudo igual.

Com o marcador em 3 x 2 no agregado, o Pafos carimbou a classificação para a fase de liga da Champions pela primeira vez na história. No elenco do clube cipriota estão cinco brasileiros. Os zagueiros David Luiz, Pedrão e Bruno; o meia Jajá e o atacante Anderson Silva.

