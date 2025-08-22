Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018
A maioria argentina pode ser um fator para encerrar a seca de títulos do país na principal competição de clubes da América do Sul
Publicado: 22/08/2025 às 12:40
Borja, atacante do River Plate (Divulgação/River Plate)
Pela primeira vez desde 2018, a Argentina conta com mais representantes nas quartas de final da Copa Libertadores do que o Brasil. Nesta temporada, o País terá três equipes nesta fase (Flamengo, Palmeiras e São Paulo) contra quatro argentinos (Vélez Sarsfield, Estudiantes, River Plate e Racing). Além deles, a LDU, do Equador, também integra a próxima fase de mata-mata da competição.
Desde então, o Brasil dominou a competição. Na última temporada, por exemplo, chegou a ter cinco equipes nas quartas de final, enquanto o River Plate foi o único argentino classificado. Em compensação, Colo-Colo e Peñarol (Uruguai) também estiveram presentes nas quartas de final. Os uruguaios, inclusive, eliminaram o Flamengo, vencendo no Maracanã.
Com o chaveamento deste ano, é possível que o cenário de 2018 se repita. Naquela ocasião, as semifinais contaram com dois duelos entre Brasil e Argentina (Palmeiras x Boca Juniors e Grêmio x River Plate). Vélez e Racing se enfrentam nas quartas. Então, virtualmente, já há um argentino na semifinal.
Para repetir a rivalidade Brasil e Argentina na semifinal, o River Plate precisaria eliminar o Palmeiras, e Flamengo e São Paulo avançarem em seus confrontos. O mesmo cenário também se deu na Libertadores de 2020, mas naquela vez foram os brasileiros que levaram a melhor: Santos e Palmeiras decidiram a competição depois de passar por Boca Juniors e River Plate, respectivamente.
A maioria argentina pode ser um fator para encerrar a seca de títulos do país na principal competição de clubes da América do Sul. Desde 2018, com o River Plate, a Argentina não volta com o troféu para casa. Na ocasião, a final com o Boca Juniors precisou ser decidida no Santiago Bernabéu, em Madri, após confusão entre torcedores nas ruas de Buenos Aires.
Confira os duelos de quartas de final da Libertadores desde 2018:
2018
Argentina: 4 (Atlético Tucumán, Boca Juniors, Independiente e River Plate)
Brasil: 3 (Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras)
Chile: 1 (Colo-Colo)
2019
Brasil: 4 (Grêmio, Flamengo, Internacional e Palmeiras)
Argentina: 2 (Boca Juniors e River Plate)
Equador: 1 (LDU)
Paraguai: 1 (Cerro Porteño)
2020
Brasil: 3 (Grêmio, Palmeiras e Santos)
Argentina: 3 (Boca Juniors, Racing e River Plate)
Paraguai: 1 (Libertad)
Uruguai: 1 (Nacional)
2021
Brasil: 5 (Atlético-MG , Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo)
Argentina: 1 (River Plate)
Equador: 1 (Barcelona de Guayaquil)
Paraguai: 1 (Olimpia)
2022
Brasil: 5 (Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras)
Argentina: 3 (Estudiantes, Talleres e Vélez Sarsfield)
2023
Brasil: 3 (Fluminense, Internacional e Palmeiras)
Argentina: 2 (Boca Juniors e Racing)
Bolívia: 1 (Bolívar)
Colômbia: 1 (Deportivo Pereira)
Paraguai: 1 (Olimpia)
2024
Brasil: 5 (Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo)
Argentina: 1 (River Plate)
Chile: 1 (Colo-Colo)
Uruguai: 1 (Peñarol)
2025
Argentina: 4 (Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield)
Brasil: 3 (Flamengo, Palmeiras e São Paulo)
Equador: 1 (LDU)