Confira como ficaram os duelos das quartas de final da Libertadores
Últimos jogos das oitavas aconteceram nessa quinta-feira (21/8); próxima fase está prevista para setembro
Publicado: 22/08/2025 às 09:52
Time do Palmeiras (Cesar Greco/ Palmeiras)
As oitavas de final da Copa Libertadores foram encerradas nessa quinta-feira (21/8), com a definição dos times classificados para a próxima fase do mata-mata. Entre os brasileiros, Palmeiras, Flamengo e São Paulo avançaram, enquanto Fortaleza e Botafogo foram eliminados da competição.
-LDU x São Paulo
-River Plate x Palmeiras
-Flamengo x Estudiantes
-Vélez Sarsfield x Racing
O Botafogo foi eliminado ao ser derrotado para a LDU. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o alvinegro venceu por 1 x 0 e, na volta, o Fogão perdeu por 2 x 0 e deu adeus para a competição.
Já o Palmeiras , por sua vez, avançou diante do Universitário. O Verdão aplicou 4 x 0 no jogo de ida, no Peru, e empatou em 0 x 0 no duelo em São Paulo.