Confira como ficaram os duelos das quartas de final da Libertadores

Time do Palmeiras (Cesar Greco/ Palmeiras)

As oitavas de final da Copa Libertadores foram encerradas nessa quinta-feira (21/8), com a definição dos times classificados para a próxima fase do mata-mata. Entre os brasileiros, Palmeiras, Flamengo e São Paulo avançaram, enquanto Fortaleza e Botafogo foram eliminados da competição.

-LDU x São Paulo

-River Plate x Palmeiras

-Flamengo x Estudiantes

-Vélez Sarsfield x Racing



O Botafogo foi eliminado ao ser derrotado para a LDU. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o alvinegro venceu por 1 x 0 e, na volta, o Fogão perdeu por 2 x 0 e deu adeus para a competição.

Já o Palmeiras , por sua vez, avançou diante do Universitário. O Verdão aplicou 4 x 0 no jogo de ida, no Peru, e empatou em 0 x 0 no duelo em São Paulo.

