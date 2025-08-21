CBF cobra rigor da Conmebol por confusão em Independiente x La U

Jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile foi cancelado após confusão entre torcidas

Partida entre Independiente e Universidad de Chile é suspenso após brigas das torcidas (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se posicionou sobre a confusão ocorrida nessa quarta-feira (20/8), no estádio Libertadores de América, na Argentina, durante o jogo entre Independiente e Universidad de Chile.

Em nota publicada nesta quinta-feira (21/8), a CBF destacou que as cenas vistas em Avellaneda vão “contra todos os princípios do esporte”.

CONFIRA A NOTA DA CBF

“A barbárie da última noite, no estádio de Avellaneda, durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo.

Manifestamos nossa total solidariedade às vítimas da violência e às suas famílias. Nenhum torcedor, atleta ou profissional envolvido no espetáculo esportivo deve temer por sua integridade física ao exercer seu direito de participar ou assistir a uma partida de futebol.

A CBF reafirma seu compromisso com a promoção de um futebol seguro, inclusivo e pacífico. Somente com punições exemplares e ações concretas será possível erradicar a violência dos estádios e preservar a dignidade do esporte em nosso continente”.

