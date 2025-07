Trump pode restringir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP) ()

A participação de torcedores brasileiros na Copa do Mundo de 2026 pode enfrentar um novo obstáculo. De acordo com o analista internacional Lourival Sant’Anna, da CNN Brasil, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia suspender a emissão de vistos para brasileiros, inclusive durante o período do torneio, que ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Em meio a sinais de desgaste nas relações entre os dois países, cresce o temor de que uma crise diplomática afete diretamente torcedores, jornalistas e membros de delegações.

A possível medida, segundo Lourival Sant’Anna, faz parte de uma estratégia de Trump para desgastar o governo brasileiro e influenciar a opinião pública no país. Além da questão dos vistos, o ex-presidente também consideraria impor tarifas adicionais sobre produtos de origem brasileira, retomando uma postura mais protecionista e hostil em relação ao Brasil.

Nos bastidores diplomáticos, sinais de endurecimento já teriam começado a surgir. Senadores brasileiros que estiveram recentemente em missão oficial em Washington relataram ter recebido vistos com tempo de estadia bastante limitado, o que gerou preocupação sobre uma possível restrição mais ampla no futuro.

A Copa do Mundo de 2026 será histórica por marcar a estreia do novo formato da competição, com 48 seleções divididas em 12 grupos. O Brasil já está classificado, e milhares de torcedores devem viajar para acompanhar os jogos da seleção.

Apesar da gravidade do possível veto, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não se pronunciou. O silêncio da entidade é interpretado com atenção por analistas, especialmente pelo fato de seu presidente, Gianni Infantino, manter uma relação próxima com Donald Trump. Ambos já demonstraram alinhamento político em ocasiões anteriores, como durante a Copa do Mundo de Clubes realizada nos EUA.

Pela primeira vez, a Copa do Mundo será disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. A única experiência anterior com uma sede compartilhada ocorreu em 2002, quando Japão e Coreia do Sul dividiram a organização do torneio.