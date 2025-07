Rodrygo é alvo do Tottenham e clube pede autorização ao Real para negociar, diz jornal

Desde a chegada do técnico Xabi Alonso, Rodrygo vive um momento incerto no clube, onde mal está atuando

Rodrygo, atacante do Real Madrid (AFP)

O Tottenham demonstrou interesse em contratar Rodrygo, do Real Madrid, e solicitou autorização ao clube espanhol para iniciar negociações, de acordo com o jornal AS. O atacante vive um momento de incerteza no time merengue e viu seu protagonismo na equipe diminuir nos últimos meses.

Rodrygo tem sido pouco aproveitado pelo técnico Xabi Alonso. No Mundial de Clubes, por exemplo, foi titular em apenas um jogo e participou de três no total. A situação tem despertado o interesse de outros clubes europeus.

Segundo o AS, o Tottenham deseja conversar diretamente com o Real Madrid antes de iniciar tratativas com o jogador. O clube inglês vê Rodrygo como peça fundamental no projeto do técnico dinamarquês Thomas Frank, que busca reforçar o setor ofensivo com um jogador de velocidade e habilidade técnica.

Desde que chegou ao Real Madrid em 2019, vindo do Santos, Rodrygo conquistou títulos importantes, como duas edições da Liga dos Campeões, três do Campeonato Espanhol, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Ao longo de 270 partidas pelo clube, soma 68 gols e 47 assistências.

Apesar do histórico vitorioso, o brasileiro viu seu espaço na equipe diminuir, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé, que intensificou a concorrência no ataque e limitou seu tempo dentro de campo.

O Real Madrid, por sua vez, avalia o atacante em cerca de 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 583 milhões). Até o momento, o Tottenham não se pronunciou oficialmente sobre o interesse no jogador.