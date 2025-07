Pivô de polêmica com Vini Jr., Rodri é alvo do Real Madrid na janela

Volante espanhol estaria na mira do time merengue para esta temporada. Ele está em processo de recuperação do ritmo após cirurgia no joelho

Rodri venceu a bola de ouro de 2024 contra Vinicius Júnior (AFP)

Escolha controversa no último prêmio da Bola de Ouro, o volante espanhol Rodri está na mira do Real Madrid. Pelo menos é o que afirma o jornal espanhol AS. Segundo a publicação, o clube merengue estaria disposto a contar com o atleta, que foi personagem de provocações contra Vini Jr. e seus companheiros após a premiação de melhor jogador do mundo.

O investimento para contar com Rodri, no entanto, não seria modesto. Para tirar o jogador do Manchester City, a diretoria do Real teria que desembolsar 100 milhões de euros (R$ 653,1 milhões). O atleta é visto como um possível substituto de Toni Kroos, que se aposentou ao final da temporada 2023/24.

No entanto, o alto valor por um jogador que recentemente sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito é visto como um investimento arriscado e, por isso, o Real ainda avalia a possibilidade. Outro ponto que o clube leva em conta é a idade do espanhol. Aos 29 anos, o jogador não é visto como uma possibilidade de bom retorno financeiro em uma futura venda.

