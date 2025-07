Vasco precisa de milagre contra o Del Valle: saiba onde assistir

O Vasco perdeu a primeira partida contra o Independiente Del Valle, por 4 a 0 (Matheus Lima/Vasco)

O Vasco entra em campo nesta terça-feira (22/7) com uma missão complicada. O Gigante da Colina encara o Independiente del Valle e precisa reverter o placar do primeiro jogo. No Equador, o Cruzmaltino foi goleado por 4 x 0.

Para a partida, o Vasco não contará com Lucas Piton. O lateral-esquerdo foi expulso no jogo de ida entre as equipes e cumprirá suspensão automática.

Situação complicada

No primeiro confronto entre as equipes, o Vasco atingiu uma marca negativa. O time foi o brasileiro que mais sofreu finalizações em um único jogo de Copa Sul-Americana desde 2017. Ao todo, foram 33 chutes, com 13 na direção do gol.

Onde assistir

O duelo entre Vasco e Independiente del Valle, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, será transmitido em TV aberta (SBT) e streaming (Paramount+).

