Paraguai x Brasil: saiba onde assistir à Copa América feminina

Seleção Brasileira Feminina de Futebol (Lívia Villas Boas/ CBF)

O Brasil encara o Paraguai, nesta terça-feira (22/7), em busca de garantir a classificação à próxima fase da Copa América feminina. O duelo acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador.

Além da classificação, a Seleção Brasileira mira a vitória para manter a campanha 100% no torneio. O Brasil lidera o Grupo B da Copa América, com seis pontos, enquanto o Paraguai figura em quarto, com três.

Onde assistir

O duelo entre Brasil x Paraguai, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa América, terá transmissão na TV aberta (TV Brasil), TV fechada (Sportv) e streaming (Globoplay).

