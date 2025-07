Copa América feminina começa nesta sexta; saiba tudo sobre o torneio

A Seleção Brasileira Feminina estreia na Copa América, contra a Venezuela, neste domingo (13) (Lívia Villas Boas / CBF)

A Copa América feminina começa nesta sexta-feira (11/7), no Equador. A principal competição de futebol de seleções sul-americanas reúne as 10 equipes do continente, divididas em dois grupos, na briga pelo título. Atual campeã do torneio, a Seleção Brasileira entra em campo no domingo (13/7), às 21h (de Brasília), pela estreia do torneio.

Uruguai e Equador se enfrentam pelo duelo de abertura do torneio. O jogo acontece nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Complejo Independiente del Valle.

As duas melhores seleções de cada grupo se classificam para as semifinais da Copa, que estão previstas para os dias 28 e 29 de julho. As terceiras melhores colocadas das chaves disputam o quinto lugar da competição, também prevista para o dia 28.

As equipes que avançarem na semifinal disputam a decisão da Copa América, no dia 2 agosto. Já as seleções desclassificadas se enfrentam pelo terceiro lugar, no dia 1º do mesmo mês.

