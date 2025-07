Saiba quanto a viúva de Diogo Jota receberá após morte do jogador

Diogo Jota e a viúva Rute Cardoso (Reprodução)

O atleta português Diogo Jota, de 28 anos, morto em um acidente de carro, nesta quinta-feira (3/7), na Espanha, vivia o auge da carreira futebolística no Liverpool, da Inglaterra. A viúva do jogador, Rute Cardoso, poderá herdar cerca de R$ 260 milhões. O valor é referente aos pagamentos recebidos pelo atacante nos clubes que jogou, além do acordo feito pelo Liverpool em arcar com os salários dos dois anos de contrato que ainda cumpriria com o time inglês.

Diogo chegou à Inglaterra em 2018 para defender as cores do Wolverhampton. Na equipe, Diogo recebia 38 mil libras por semana e recebeu cerca de 3 milhões de libras somente com salários, durante os dois anos que esteve por lá. Depois da passagem pelo Wolves, o português se transferiu para o Liverpool, seu clube antes de falecer.

Seu contrato inicial com os Reds era de quatro anos e com vencimentos semanais de 83 mil libras, totalizando mais 8,63 milhões libras por ano. O clube de Anfield teria renovado seu contrato com a equipe em cinco anos, e um aumento salarial de 140 mil libras por semana, além de bônus salariais por desempenho.

No montante, a herança deixada pelo jogador gira em torno de R$ 260 milhões. O atacante tinha vínculo com o clube inglês até o fim de 2027 e, mesmo após a sua morte, os Reds irão arcar com os custos salariais do jogador. O valor chega próximo à 14,5 milhões libras.

