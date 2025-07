Ex-estrela do Barcelona, Rakitic anuncia aposentadoria do futebol

Rakitic fez parte da equipe do Barcelona que conquistou a Champions League na temporada 2014/15. Ele também se destacou no Sevilla

Rakitic, ex-jogador de futebol (Divulgação/Barcelona)

Chegou ao fim a carreira de Iván Rakitic. O agora ex-jogador croata de 37 anos, que acumula passagens de destaque por Sevilla e Barcelona, e estava no Hajduk Split, anunciou nesta segunda-feira (7/7) que pendurou as chuteiras.

Desde o fim da temporada do futebol croata, já era especulado que Rakitic iria deixar os gramados. Segundo o jornal espanhol As, ele vai trabalhar no departamento esportivo do Hajduk Split.

Rakitic fez parte do estrelado time do Barcelona de 2015, que tinha craques como Messi, Neymar e Suárez. Pelo clube catalão, ele venceu a Champions League daquele ano. Já pelo Sevilla, ele conquistou dois títulos da Liga Europa. No total, foram 633 jogos, 86 gols e 105 assistências durante o período em que esteve no futebol espanhol.

CONFIRA A MATÉRIA NO PORTAL DO METRÓPOLES