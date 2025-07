Vídeo: Musiala quebra o pé em divida com Donnarumma

Jogador do Bayern de Munique sofreu a lesão no minuto final do primeiro tempo da partida válida pelas quartas de final do Mundial

Musiala, meia do Bayern de Munique, se machucou em lance com Donnarumma (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

No último lance do primeiro tempo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, pela Copa do Mundo de Clubes, uma cena chocou os espectadores.

Em uma divida entre Musiala e Donnarumma, perto da linha de fundo da defesa do PSG, o goleiro, sem intenção, quebrou o pé do jogador do Bayern.

Após o choque, Musiala foi rodeado por jogadores das duas equipes, que ficaram assustados com a cena.

Logo após a jogada, Donnarumma percebeu a gravidade do ocorrido e se afastou, com expressão de preocupação no rosto.

Veja vídeo em Metrópoles