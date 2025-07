Com dois a menos, PSG elimina Bayern e avança à semifinais do Mundial

O PSG, time francês, venceu o alemão Bayern por 2 x 0, após grave lesão de Musiala no 1º tempo da partida das quartas do Mundial de Clubes

O Paris Saint Germain se classificou para as semifinais do Mundial de Clubes de 2025 (Paul Ellis/ AFP)

O Paris Saint-Germain (PSG) está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O time comandado pelo técnico Luis Enrique eliminou o Bayern de Munique, nesta sábado (5/7), com a vitória por 2 x 0. O time francês vencia por 1 x 0 quando teve dois jogadores expulsos mas, mesmo com nove em campo, conseguiu marcar mais um para bater o martelo na classificação.

Apesar da vitória parisiense, uma cena pelo lado alemão do campo ofuscou as celebrações. Musiala quebrou o tornozelo em uma jogada de dividida de bola com o goleiro do PSG, Donnarumma, em uma cena que chocou a todos em campo. O árbitro encerrou o primeiro tempo, que já estava próximo do fim.

O adversário do PSG na semifinal será definido às 17h deste sábado. Real Madrid e Borussia Dortmund duelam pelo última vaga às semifinais do torneio.

Veja mais em Metrópoles