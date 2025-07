Real Madrid promete valor milionário aos jogadores pelo título Mundial

De acordo com a imprensa espanhola, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é entusiasta da Copa do Mundo de Clubes com 32 times

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (CHANDAN KHANNA / AFP)

A Copa do Mundo de Clubes é tratada como prioridade no Real Madrid. O time espanhol, primeiro campeão da Copa Intercontinental, quer conquistar também o primeiro título do Mundial no novo formato, com 32 clubes.



Segundo o jornal espanhol “As”, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, é um entusiasta do torneio. Por isso, o clube vai pagar 1 milhão de euros para cada atleta caso os merengues fiquem com o título. Essa seria a maior premiação oferecida pela equipe para torneios curtos.

Antes da estreia no Mundial, Pérez reforçou a importância de ver o Real Madrid medindo forças com equipes de todas as partes do mundo.

“Conseguimos algo pelo qual lutamos a muito tempo. O futebol é o esporte mais global do mundo. Que a tecnologia tenha nos ajudado a celebrar esta competição tão bonita é algo a se agradecer. E ainda por cima de graça, o que significa que crianças do mundo todo podem ver o Real Madrid”.

VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES