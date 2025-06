John Textor deixa comando do Lyon e clube anuncia sucessores

John Textor deixou o Lyon para focar no Botafogo. Empresário continua dono do clube francês, que no momento, está rebaixado para 2ª Divisão

John Textor, dono do Botafogo (JUAN MABROMATA / AFP)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor renunciou, nesta segunda-feira (30/6), ao comando do Lyon. O empresário, que continua dono do clube francês, estabeleceu dois nomes como substitutos: o alemão Michael Gerlinger, como CEO, e a sul-coreana naturalizada Michele Kang para a presidência.

A situação acontece poucos dias após a queda do Lyon para a Segunda Divisão da França por problemas relacionadas ao fair play financeiro. Em comunicado, a nova presidente do clube agradeceu Textor e afirmou que vai trabalhar para reverter o rebaixamento.

“Estamos entrando em um período crítico para o Lyon e gostaria de agradecer a John (Textor) por seu comprometimento e visão em trazer o clube para a família Eagle Football. Estou ansiosa para trabalhar em colaboração com Michael, a equipe de gestão do OL e o Conselho de Administração para apoiar o clube durante os procedimentos do DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão)”, disse Michele Kang.

A decisão de Textor em deixar o comando do Lyon tem ligação com o Botafogo. O americano quer dar mais atenção ao time brasileiro, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão em 2024.

