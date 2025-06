Chelsea acerta compra de João Pedro e pode ter atacante contra o Palmeiras no Mundial de Clubes

João Pedro, novo atacante do Chelsea (GLYN KIRK / AFP)

Mais novo reforço do Chelsea, o atacante brasileiro João Pedro já está nos Estados Unidos para assinar o contrato e reforçar o clube inglês nas quartas de final do Mundial de Clubes diante do Palmeiras. O atleta acertou um vínculo por sete temporadas e custou aos cofres do time londrino algo em torno de 50 milhões de libras (R$ 375 milhões).

Revelado pelo Fluminense, o atacante estava no Brighton desde 2023. A informação sobre a negociação envolvendo o centroavante foi divulgada pelo jornal britânico The Athletic. Falta apenas o atleta finalizar os exames médicos para assinar o contrato.

Com a situação regularizada, o artilheiro já vai se integrar aos novos companheiros para ficar à disposição do técnico Enzo Maresca visando o confronto com o Palmeiras. A partida acontece nesta sexta-feira, na Filadélfia. O Chelsea, que foi derrotado pelo Flamengo na fase de grupos por 3 a 1, se garantiu às quartas de final ao golear o Benfica: 4 a 1.

Na última edição da Premier League, João Pedro balançou as redes em dez oportunidades pelo Brighton, que terminou a competição apenas na oitava colocação. Apesar de ter ficado fora dos torneios europeus, o avante chamou a atenção de alguns clubes da Inglaterra como o Newcastle.

Forte no jogo aéreo, o atleta já foi convocado para a seleção brasileira pelos técnicos Fernando Diniz e Dorival Júnior para os jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.