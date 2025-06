Raphinha defende europeus e detona Mundial: 'Muito ruim abrir mão das férias por algo obrigado'

O Barcelona, de Raphinha, não participou da competição (MANAURE QUINTERO / AFP)

O meia-atacante Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona, causou polêmica em um evento em São Paulo nesta sexta-feira ao falar sobre o Mundial de Clubes. Jogando na Espanha, ele saiu em defesa dos clubes europeus, que estão justificando o rendimento abaixo do esperado por causa do fim da temporada no continente. Ele detonou o calendário da competição e alegou ser injusto "perder as férias por obrigação."

Borussia Dortmund (0 a 0 com o Fluminense), Chelsea (3 a 1 para o Flamengo) e Paris Saint-Germain (1 a 0 para o Botafogo) foram alguns times surpreendidos pelo desempenho das equipe brasileiras que se defenderam das apresentações abaixo do esperado por estarem em fim de temporada/férias.

"Particularmente falando, como uma pessoa que joga fora, num time europeu, a gente estaria de férias, eu estou de férias, eles estariam de férias. Um exemplo: Marquinhos e Beraldo do Paris, jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo, voltaram para se apresentar para jogar o Mundial. Eles ainda não pararam. Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não", explicou Raphinha, antes de pegar ainda mais duro com o calendário do futebol.

"Eu acho que a gente ter de abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado. É de direito nosso, todo mundo está de acordo e todo mundo merece ao menos um mês de férias, três semanas que seja", explicou. "E muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter."

Novamente o PSG virou o exemplo para definir a competição dos Estados Unidos nessa época do ano como um erro. Ocorre que a Copa do Mundo de 2026 também será no período e, na ocasião, todos vão querem defender seus países, inclusive Raphinha.

"Se o Paris chegar à final desse Mundial, eles já têm a Supercopa antes de começar a temporada. Não param. Muita gente fala que clubes europeus estão com desculpas. Depende do ponto de vista e no meu ponto de vista é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que é obrigado", repetiu.

Sobrou, ainda, para dirigentes, a Fifa e os organizadores do Mundial. "Em nenhum momento perguntaram para os jogadores de datas, se queriam... Só que não, você tem de ir e ponto. E a gente acata ordens e tem de ir e estar lá jogando. Estou falando como um jogador de clube europeu. Abrir mão das férias para jogar um novo torneio é complicado."