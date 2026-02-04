Maguary x Retrô: onde assistir, horário e escalações do primeiro duelo das quartas de final do Pernambucano

A partida é válida pelo primeiro confronto das quartas de final do Pernambucano de 2026

Vinicius Kannu e Maurício Pinto, atacante e zagueiro do Maguary, respectivamente, e Vágner Love, artilheiro do Retrô no Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

Nesta quarta-feira (3), Maguary e Retrô dão início a disputa por uma das vagas nas semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026. As equipes se enfrentam às 16h30, no Estádio Arthur Tavares de Melo, pelo jogo de ida das quartas de final.

O duelo coloca frente a frente o 3º (Retrô) e o 6º (Maguary) colocados da primeira fase do estadual. O primeiro confronto acontece na casa do Azulão de Bonito, enquanto a partida de volta será no sábado (7), também às 16h30, no estádio dos Aflitos.

O Azulão de Bonito recebe o Retrô pela primeira partida das quartas de final do Pernambucano. O Maguary vem de duas partidas sem perder e com o apoio dos seus torcedores, o time de Bonito promete complicar a vida da Fênix de Camaragibe, jogando no Arthurzão.

Na primeira fase, o Maguary terminou na 5ª colocação, com 9 pontos somados, sendo duas vitórias, três empates e duas derrotas. Os artilheiros da equipe no Pernambucano são o atacante Vinicius Kannu e o defensor Eduardo Ribeiro, ambos com dois gols. Já no quesito assistências, o clube tem cinco jogadores com uma assistência, cada. São eles: Eduardo Ribeiro, Rychelmy Rocha, Vinicius Kannu, Francisco Filho e Eduardo Guedes.

Retrô

A Fênix de Camaragibe visita o Maguary em busca de manter um bom resultado e definir o confronto em seu mando de campo, junto dos torcedores azulinos. O Retrô vem de uma derrota de 1 a 0 para o Decisão, que acabou com uma sequência de quatro jogos sem perder.

Na primeira fase, o Retrô terminou na 3ª colocação, com 11 pontos somados, sendo três vitórias, dois empates e duas derrotas. No Pernambucano, Vagner Love postula como o artilheiro da equipe, com dois gols somados. Já nas assistências, o Retrô tem Douglas, Willian Lira, Júnior Fialho, David, Vágner Love, Diego Matos e Helter Danillo, cada um com uma assistência cada.

Histórico

Maguary e Retrô se enfrentaram recentemente pela 3ª rodada da 1ª fase do Pernambucano. A partida aconteceu no Arthurzão e terminou empatada em 1 a 1. Com esse confronto, agora são seis jogos entre os clubes na história, com três vitórias da Fênix de Camaragibe, dois empates e um triunfo do Azulão de Bonito.

Maguary 1 x 1 Retrô (PE 2026)

Maguary 1 x 2 Retrô (Semifinal PE 2025)

Retrô 2 x 1 Maguary (Semifinal PE 2025)



Retrô 1 x 3 Maguary (PE 2025)



Retrô 0 x 0 Maguary (PE 2024)



Maguary 1 x 3 Retrô (PE 2023)



FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio, Rayan, Guilherme Paixão e Lucas Sampaio; Kadi, Radsley e Luiz; Douglas Santos, Diego Guerra e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Bruno Vinícius, Ítalo e Memo; Júlio César, Kanu e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo

Horário: 16h30

Transmissão: TV FPF e Canal GOAT

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti De Santana

Assistente 2: Danylo Maciel Pedrosa

Quarto árbitro: Yuri Eloi Menezes de Almeida