América-RN x Central: onde assistir, horário e escalações dos dois times

A Patativa vai para a partida com seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate, além de apenas um gol sofrido

Comemoração Central (Rafael Vieira)

Neste domingo (13), o Central enfrenta o América-RN na Arena das Dunas, em Natal. O confronto, que acontece às 16h, é válido pela 12ª rodada da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Metrópoles.





no seu melhor momento na temporada, onde

acumula

uma sequência de seis jogos sem perder, com cinco vitórias. O confronto coloca frente a frente o melhor visitante do grupo e o segundo melhor mandante.

A Patativa está



Já classificado para o mata-mata, o Central ocupa a 2ª posição do Grupo A3, com 23 pontos (empatado com o Santa Cruz), e agora busca a primeira colocação do grupo. Para terminar em primeiro, o jogador precisa manter o nível das duas últimas formações nos últimos seis jogos. O Alvinegro detém atualmente o título de melhor defesa geral da Série D, ao lado da Inter de Limeira, com apenas seis gols sofridos.

A confiança está em alta para o time da Patativa, já que o jogo acontece fora de casa. Isso porque o Central teve a melhor campanha do grupo A3 como visitante e uma das melhores de toda a Série D, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota .

ADVERSÁRIO

O América-RN jogará em busca da classificação oficial para o mata-mata e também para ocasionalmente entrar na briga pela liderança da categoria de base. O time está em 3º lugar, com 20 pontos conquistados, a sete pontos de distância da primeira vez fora da zona de classificação. Uma vez conseguiu virar um empate contra o Santa Cruz, mas em apenas três jogos não sentiu o gosto da derrota. Além disso, possui a segunda melhor campanha em casa no Grupo A3, com quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota como líder. Na Arena das Dunas, o clube também tem o melhor ataque (12 gols) e a melhor defesa (2), ao lado de Sousa.



FOLHA DE JOGO

América-RN : Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Heitor e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza, Dudu; Salatiel e Hebert. Técnico: Moacir Júnior



Central: Milton Rafael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hitalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva, Ruan e Erivelton (Kaue); Moacir e Zé Arthur (Jô Santos). Técnico: Leandro Sena.



Local: Arena América

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles

Árbitro: José Jaini Oliveira Bispo (AL)

Assistente 1: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Assistente 2: Fernanda Felix da Silva (AL)

Quarto árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)