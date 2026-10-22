Fifa oficializa primeiro Mundial de Clubes Feminino para 2028 nos Estados Unidos
Corinthians está entre os clubes confirmados na competição, que reunirá 19 equipes de seis confederações entre 5 e 30 de janeiro de 2028
Publicado: 22/10/2026 às 21:25
Thais Regina e Jaqueline, jogadoras do Corinthians (Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
A Fifa oficializou, nesta quinta-feira (22), a realização da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina. O torneio será disputado nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 30 de janeiro de 2028, e contará com 19 equipes das seis confederações continentais.
Do futebol brasileiro, o Corinthians está confirmado na competição, que reunirá clubes classificados com base nos resultados obtidos entre as temporadas de 2024 e 2027. O Timão ocupará uma das três vagas destinadas à América do Sul, por meio da Conmebol.
A decisão havia sido aprovada durante reunião do Conselho da Fifa realizada em Zurique, na Suíça, no dia 15 de outubro. A oficialização ocorreu nesta quinta, quando a entidade também divulgou a sede e os primeiros clubes garantidos no Mundial.
A criação do torneio feminino ocorre após a avaliação positiva da primeira edição do Mundial de Clubes masculino, disputada em 2025. A proposta é ampliar o espaço das equipes femininas no cenário internacional e fortalecer o desenvolvimento da modalidade em diferentes regiões do mundo.
Além do Corinthians, outros seis clubes já tiveram suas participações confirmadas: Arsenal (Inglaterra) e Barcelona (Espanha), da UEFA; Club América (México) e Gotham FC (EUA), da CONCACAF; Naegohyang (Coreia do Norte) e Wuhan Jiangda (China), da AFC.
A Fifa ainda deverá divulgar outras informações sobre o formato da disputa e a distribuição das vagas restantes.
Every team to have qualified for the 2028 FIFA Women's Club World Cup so far! ???? https://t.co/rMvaamtqz9— FIFA (@FIFAcom) October 22, 2026