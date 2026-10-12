Seleção Feminina enfrenta a Argentina em amistoso na Arena de Pernambuco nesta terça (13)

Após vencer por 3 a 1 em Porto Alegre, Brasil disputa segundo amistoso contra as hermanas em preparação para a Copa do Mundo 2027

Raíssa Bahia, lateral-esquerda da seleção brasileira (Luciana Vermell / CBF)

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta terça-feira (13), diante da Argentina, em amistoso marcado para as 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Depois de vencer o primeiro encontro entre as equipes por 3 a 1, no último sábado (10), em Porto Alegre, o Brasil busca manter o bom desempenho diante das rivais em mais um compromisso de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no país.

A delegação brasileira chegou ao Recife no domingo (11) e realizou, na noite desta segunda-feira (12), o único treinamento na Arena de Pernambuco, palco do confronto. Os portões serão abertos ao público às 18h30, duas horas antes do início da partida. O amistoso terá transmissão ao vivo do SporTV (TV Fechada) e da GE TV (YouTube).

O jogo marca o retorno da Seleção à Arena de Pernambuco após pouco mais de dois anos. A última apresentação da equipe em solo pernambucano ocorreu em 1º de junho de 2024, quando o Brasil goleou a Jamaica por 4 a 0, em partida preparatória para os Jogos Olímpicos de Paris.

Brasil chega após vitória no Beira-Rio

No primeiro duelo contra as argentinas, disputado no estádio Beira-Rio, a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 3 a 1. As atacantes Luany e Geyse e a volante Angelina marcaram os gols brasileiros, enquanto a meia Maricel Pereyra descontou para a Argentina.

Para o segundo compromisso, no entanto, a Seleção terá duas baixas confirmadas. Angelina sofreu uma fratura nasal durante a partida em Porto Alegre e foi cortada da convocação. A lateral Bruninha também deixou o grupo após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. A atleta, que entrou em campo no segundo tempo do primeiro amistoso, precisará passar por cirurgia.

Arthur Elias pode promover mudanças

O treinador brasileiro terá reforços em relação ao último confronto. A zagueira Tarciane e as atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, além do próprio Arthur Elias, cumpriram suspensão na partida contra a Argentina e estarão à disposição para o amistoso desta terça-feira.

O grupo havia sido punido após a derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos, no dia 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Com o retorno das atletas, a expectativa é de mudanças significativas na formação titular, com oportunidades para jogadoras que não atuaram ou tiveram poucos minutos no primeiro amistoso.

Provável escalação do Brasil: Yanne (Carlinha ou Thaís Lima); Tamara Bolt (Isabela), Tarciane (Tayla), Carol Gil e Raíssa Bahia; Duda Sampaio, Kaylane e Clarinha (Jaqueline); Kerolin, Bia Zaneratto (Jhonson) e Marília (Gio Garbelini).