Brasil x EUA: onde assistir ao vivo e horário do amistoso da Seleção Brasileira Feminina

Bia Zaneratto, atacante da Seleção Brasileira (Lívia Villas Boas/CBF)

Uma noite de casa cheia e grande expectativa. A Seleção Brasileira Feminina encara o Estados Unidos nesta terça-feira (9), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo segundo amistoso internacional da Data Fifa. Além de colocar frente a frente duas potências do futebol feminino, a partida marca o retorno do Brasil a solo cearense e promete registrar um grande público nas arquibancadas.

O amistoso será transmitido em TV aberta pela Globo, em TV por assinatura pelo SporTV e também pelo YouTube, no GE TV.

A expectativa na capital cearense é de festa completa. Até a noite de segunda-feira (8), mais de 38 mil ingressos já haviam sido comercializados, garantindo um dos maiores públicos da história da modalidade em solo nordestino.

O retorno da Rainha

Se no primeiro duelo, em São Paulo, o técnico Arthur Elias poupou algumas de suas principais peças devido ao desgaste físico, desta vez a torcida cearense terá o privilégio de ver a maior de todos os tempos em ação. O comandante da Amarelinha garantiu a presença de Marta no gramado do Castelão. Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 deve liderar a equipe que busca carimbar a boa fase após os gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto no último sábado.

Do outro lado, as norte-americanas, maiores vencedoras do futebol feminino com quatro títulos mundiais, tentam dar o troco e estragar a festa brasileira. O gol de Sophia Wilson no primeiro tempo do jogo anterior mostrou que a transição ofensiva dos EUA continua sendo uma das armas mais perigosas do planeta.

Muito além do resultado e da rivalidade em campo, a partida desta noite funciona como um ensaio geral de logística e infraestrutura. Tanto a Neo Química Arena quanto a Arena Castelão estão confirmadas na lista de estádios que abrigarão os jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027. O clima de Copa já começa a se desenhar nas arquibancadas e na organização do evento.

FICHA TÉCNICA

Partida: Brasil x Estados Unidos (Amistoso Internacional)

Data: Terça-feira, 9 de junho de 2026

Horário: 21h30

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Onde assistir: TV aberta (Globo), TV por assinatura (Sportv) e YouTube (GE TV)