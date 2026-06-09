Brasil x EUA: onde assistir ao vivo e horário do amistoso da Seleção Brasileira Feminina
Com Marta confirmada e Castelão lotado, Seleção Feminina reencontra os EUA em Fortaleza
Publicado: 09/06/2026 às 13:10
Bia Zaneratto, atacante da Seleção Brasileira (Lívia Villas Boas/CBF)
Uma noite de casa cheia e grande expectativa. A Seleção Brasileira Feminina encara o Estados Unidos nesta terça-feira (9), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo segundo amistoso internacional da Data Fifa. Além de colocar frente a frente duas potências do futebol feminino, a partida marca o retorno do Brasil a solo cearense e promete registrar um grande público nas arquibancadas.
O amistoso será transmitido em TV aberta pela Globo, em TV por assinatura pelo SporTV e também pelo YouTube, no GE TV.
O retorno da Rainha
Se no primeiro duelo, em São Paulo, o técnico Arthur Elias poupou algumas de suas principais peças devido ao desgaste físico, desta vez a torcida cearense terá o privilégio de ver a maior de todos os tempos em ação. O comandante da Amarelinha garantiu a presença de Marta no gramado do Castelão. Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 deve liderar a equipe que busca carimbar a boa fase após os gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto no último sábado.
Do outro lado, as norte-americanas, maiores vencedoras do futebol feminino com quatro títulos mundiais, tentam dar o troco e estragar a festa brasileira. O gol de Sophia Wilson no primeiro tempo do jogo anterior mostrou que a transição ofensiva dos EUA continua sendo uma das armas mais perigosas do planeta.
Muito além do resultado e da rivalidade em campo, a partida desta noite funciona como um ensaio geral de logística e infraestrutura. Tanto a Neo Química Arena quanto a Arena Castelão estão confirmadas na lista de estádios que abrigarão os jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027. O clima de Copa já começa a se desenhar nas arquibancadas e na organização do evento.
FICHA TÉCNICA
Partida: Brasil x Estados Unidos (Amistoso Internacional)
Data: Terça-feira, 9 de junho de 2026
Horário: 21h30
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Onde assistir: TV aberta (Globo), TV por assinatura (Sportv) e YouTube (GE TV)