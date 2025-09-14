Corinthians vence Cruzeiro e é campeão brasileiro de futebol feminino pela 6ª vez seguida

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino (Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

O Corinthians confirmou sua hegemonia absoluta no Brasileirão Feminino com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na decisão deste domingo, na Neo Química Arena, e a conquista do título de 2025.

Agora são 7 taças do time alvinegro, 6 consecutivas (a primeira em 2018 e a sequência de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) na 10ª participação na Série A1. É o maior vencedor nacional da modalidade. Pelo título, vai receber uma premiação de R$ 1,8 milhão, aumento de 20% em relação ao ano passado.

Já o Cruzeiro, time de melhor campanha na primeira fase, perseguia sua primeira conquista.

A expectativa de recorde de público não se confirmou. Foram 41 130 torcedores em Itaquera. O time é o detentor do recorde de público entre clubes do futebol feminino nacional e sul-americano, com 44.529 mil torcedores na Neo Química Arena, marca alcançada na última temporada, também na final do Brasileirão.

Mesmo sem recorde, a torcida foi mesmo fundamental. Até nos momentos de maior equilíbrio no jogo, o apoio de mais de 40 mil vozes não cessou. Dá para afirmar que invencibilidade do clube no futebol feminino - o Corinthians nunca perdeu uma partida em casa - tem participação direta dos torcedores.

O empate por 2 a 2 na primeira partida apontava o equilíbrio da decisão. Embora tivesse maior posse de bola desde o início de jogo, o Corinthians criou poucas chances claras.

Dois fatores explicam a falta de objetividade: a boa marcação do Cruzeiro, principalmente no meio-campo, com uma sequência de faltas, e a pouca de inspiração das jogadoras de criação dos times de casa. Com isso, a melhor chance foi do time visitante. Aos 34, Gabi Soares acertou o travessão das corintianas, deixando mudo o estádio.

O Corinthians voltou com uma formação mais ousada no segundo tempo, com a entrada da atacante Vic Albuquerque no lugar de Dayana. Com a mudança, o técnico Lucas Piccinato deixou o time mais agressivo no ataque, principalmente pelos lados do campo.

A mudança surgiu efeito rapidamente. Após uma sequência de cruzamentos - o Corinthians sempre pressiona os adversários no início de cada tempo -, o time conseguiu abrir o placar. Aos 4 minutos, Thaís Ferreira aproveitou o rebote da goleira Camila e abriu o placar.

A vantagem no placar obrigou as cruzeirenses a deixarem a postura reativa, esperando os erros corintianos. A estratégia para buscar o empate foi o lançamento longo e, principalmente, os cruzamentos na área. Mas faltava aproximação no sistema ofensivo para criar mais oportunidades.

As corintianas suportaram a pressão nos minutos finais e correram riscos. No último lance, Letícia Ferreira recebeu livre de marcação, mas errou o que seria o gol de empate.

