Governo cria comitê para organizar Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

Ministério do Esporte comandará a organização da Copa e reunirá 23 órgãos do governo federal na coordenação dos trabalhos

A Espanha foi campeã da última edição da Copa do Mundo Feminina (FRANCK FIFE / AFP)

O Brasil deu mais um passo rumo à preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, competição que terá o país como sede. Nesta sexta-feira (12), foi oficializada a criação de estruturas de coordenação para o torneio: o Comitê Gestor da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027 (CGCOPA 2027) e o Grupo Executivo da Copa (GECOPA 2027).

A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria interministerial assinada pelo ministro do Esporte, André Fufuca, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.

O Ministério do Esporte ficará responsável por liderar tanto o CGCOPA quanto o GECOPA, garantindo a articulação com os demais órgãos envolvidos. O comitê reunirá representantes de 23 instituições da administração pública federal, incluindo a Advocacia-Geral da União e os ministérios da Fazenda, Saúde, Educação, Transportes, Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Mulheres e Turismo, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência.



De acordo com a secretária-executiva adjunta do Ministério do Esporte e coordenadora do Mundial, Cynthia Motta, a iniciativa cria uma estrutura de governança interministerial que busca alinhamento e cooperação entre os diferentes setores.

"Teremos também a possibilidade de formar câmaras temáticas temporárias para tratar de assuntos específicos, assegurando uma abordagem técnica e especializada", destacou.

As reuniões do CGCOPA serão realizadas ordinariamente a cada seis meses, com possibilidade de convocações extraordinárias. Também poderão ser criadas câmaras específicas para discutir temas como segurança, infraestrutura, mobilidade, comunicação e turismo.



Já o GECOPA 2027 será composto por nove ministérios e terá papel central na execução das estratégias, definindo metas e monitorando as ações em nível estratégico. Tanto o CGCOPA quanto o GECOPA terão mandato inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

A participação nos colegiados será considerada serviço público relevante, sem remuneração. Todas as decisões e deliberações deverão ser publicadas em órgãos oficiais e disponibilizadas pela internet. Cynthia Motta reforçou que o comitê vai além da organização esportiva:



"Estamos reforçando ainda mais o compromisso de organizar, de forma integrada, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Será a primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA realizada na América Latina, com potencial de deixar um legado social, cultural e esportivo para o país e para o povo brasileiro."