Pernambuco vai conhecer, neste sábado (28), o campeão do Campeonato Pernambucano de Futsal Inclusivo. A decisão será realizada no REClube Esportes, no Recife, com a participação de sete equipes formadas por atletas com deficiência, que entram em quadra em busca do título estadual.

A programação começa às 8h, com a recepção dos participantes. O primeiro apito está previsto para as 9h30, enquanto a cerimônia de premiação será realizada às 11h15, encerrando a manhã de disputas.