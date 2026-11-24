Devido à grave crise financeira e administrativa vivida no clube, o Ministério Público entrou com um pedido de intervenção

Estádio do Corinthians ( Gustavo Vasco / Corinthians)

O Ministério Público protocolou, nesta segunda-feira, um pedido de intervenção judicial no Corinthians, que atravessa grave crise financeira e administrativa. Cabe à Justiça de São Paulo decidir se aceita ou rejeita a solicitação. O clube ainda não se manifestou sobre o tema. O pedido acontece a cinco dias das eleições no clube.

A ação corre na Vara Cível do Tatuapé. Os promotores Luiz Ambra Neto, André Pascoal e Sílvio Antônio Marques, representantes da Promotoria de Patrimônio Público e Social de São Paulo, pedem o afastamento do presidente Osmar Stábile e do vice-presidente Armando Mendonça e a nomeação de uma comissão interventora.

A atribuição principal do administrador nomeado pela Justiça será promover uma auditoria completa sobre a totalidade dos contratos vigentes no Corinthians. O clube chegou a se movimentar junto ao MP para negociar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e evitar uma intervenção judicial, mas não houve avanço.

A fundamentação do Ministério Público apoia-se em três pilares principais de irregularidades identificados no clube: a ineficiência do sistema interno de governança e fiscalização; a celebração de contratos e atos administrativos lesivos ao patrimônio alvinegro; e o descontrole orçamentário refletido na dívida.

Ao longo de aproximadamente seis meses, os promotores analisaram registros, queixas, dados disponíveis publicamente e relatos de dirigentes, empregados e outros profissionais ligados ao Corinthians. Instaurada em dezembro de 2025, a investigação teve seu andamento interrompido após uma contestação apresentada pelo clube. A retomada só foi autorizada em maio de 2026, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo.

A apuração busca verificar se a organização interna do Corinthians é capaz de sanar as irregularidades apontadas, superar o cenário de dificuldade financeira e manter o cumprimento de suas responsabilidades enquanto associação.

Recentemente, o Corinthians protocolou um pedido de tutela cautelar na Justiça de São Paulo como medida de urgência para suspender temporariamente cobranças, penhoras e bloqueios nas contas do clube. O pedido busca antecipar efeitos de um eventual processo de Recuperação Judicial e, caso a liminar seja concedida, pode durar até 60 dias.

A decisão ocorre diante do risco iminente de queda do Regime Centralizado de Execuções (RCE) - mecanismo jurídico adotado pelo Corinthians para organizar e parcelar cerca de R$ 200 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas -, provocado pelo descumprimento de obrigações financeiras.

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida acumulada de R$ 2,8 bilhões. O clube está em atraso no pagamento dos salários do elenco profissional e da comissão técnica e chegou ao quarto mês pendente em relação aos direitos de imagem, o que dá brecha para os jogadores pedirem a rescisão do contrato na Justiça. Ao Estadão, o Corinthians informou que trabalha para resolver a situação nos próximos dias.