Tite vive drama no Botafogo e pode se complicar ainda mais em caso de derrota para o Galo

Com uma vitória em cinco jogos, o técnico Tite ainda não conseguiu encontrar o melhor futebol para o Botafogo e vê sua distância para a zona de rebaixamento diminuir

Tite, ex-técnico do Cruzeiro e Seleção Brasileira (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Botafogo e Tite estão sob forte pressão depois de acumularem resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Neste cenário passou a ser imperativo uma vitória sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, pela 34ª rodada. Por sorte, o adversário vem ao Rio com um time alternativo, porque está de olho na semifinal da Copa do Brasil.

O Botafogo atravessa um momento complicado e o técnico Tite está sob pressão. Sofreu duas derrotas consecutivas: Internacional, por 3 a 0, e Remo, por 2 a 1, ambas fora de casa. Em seis jogos, Tite venceu apenas uma vez, empatou outra e acumulou quatro derrotas, com aproveitamento perto dos 22. Com 39 pontos, o clube carioca ocupa uma posição próxima à zona de rebaixamento, apenas três pontos à frente do Corinthians, que abre o Z-4.

O Atlético-MG também chega pressionado pelos resultados recentes Perdeu seus últimos quatro jogos, com destaque para o revés diante do Flamengo por 3 a 2, pelo Brasileirão, e contra o Grêmio por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, ambos fora de casa.

Com 50 pontos, o time mineiro ainda sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores. Mas também mantém o foco na competição mata-mata e volta a enfrentar o Grêmio no sábado (7), em Belo Horizonte, pelo duelo decisivo da semifinal. Vale uma vaga na final da Copa do Brasil.

No Botafogo, Tite conta com o retorno do meia Álvaro Montoro. Liberado para atuar após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, ele deve entrar no lugar do volante Domingos Andrade.

A provável saída do angolano do time titular abre espaço para o jovem Huguinho exercer a função de camisa 5, atuando ao lado de Cristian Medina.

O zagueiro Lucas Monzón pode ser novidade na escalação do Botafogo. Em busca de espaço com Tite, ele vem aproveitando as oportunidades de mostrar serviço nos treinos e disputa a titularidade com o experiente Marçal. O escolhido deve formar a dupla de zaga com Ferraresi.

Tite analisou a atuação do Botafogo na derrota para o Remo, destacando que a falta de resultados nos últimos jogos abalou a confiança do elenco.

"Quando o resultado não vem, isso afeta a confiança e, daqui a pouco, o lance mais refinado, a capacidade de finalização e a entrada no lado oposto acabam se perdendo. Então, mesmo tendo volume de jogo contra o Remo, não conseguimos traduzir isso em gols e virar o jogo. Seguimos em busca de evolução, pois a história do Botafogo é de conquistas, com títulos recentes", disse o técnico.

Os zagueiros Arthur Chaves e Kaio Pantaleão, o volante Danilo Santos e o meia Jordan Barrera, todos no departamento médico, são desfalques confirmados.

Após período tratando uma fratura no pé, o goleiro Everson está de volta e pode começar jogando. Apesar do retorno do ídolo, o Atlético-MG deve usar um time alternativo e conta com várias ausências de peso na lista de relacionados.

Além disso, o técnico Eduardo Domínguez e o preparador físico Martin Frattini ficaram em Belo Horizonte (MG) visando o treino desta quarta-feira com o 'grupo principal'. A delegação já está no rio, mas os dois só viajam apenas na tarde desta quarta-feira, portanto, horas antes do jogo.

O volante Alexsander é uma das novidades na lista do técnico. Depois de cumprir suspensão na Copa do Brasil, ele volta a ficar à disposição e vive a expectativa de aparecer entre os titulares

Eduardo Domínguez reconheceu que o Atlético-MG não atravessa grande momento, mas vê a derrota para o Grêmio como uma oportunidade de 'ligar' o alerta no elenco alvinegro de olho na reta final da temporada.

"É um momento para ser valente. Temos que acreditar no que fazemos e por que estamos nesta posição. Nem o copo cheio, nem o copo vazio. Espero que esta derrota para o Grêmio toque no ego dos jogadores. Eu sempre acredito nos meus atletas", afirmou o comandante.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Marçal) e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Hakim Ziyech, Tiquinho Soares e Matheus Martins. Técnico: Tite.

ATLÉTICO-MG - Everson; Ángelo Preciado, Léo Duarte, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Cissé, Tomás Pérez, Alexsander e Gustavo Scarpa; Dudu e Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).