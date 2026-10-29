Sem um antebraço, jovem atleta dá lições de superação como goleira

Iasmin Ferreira, aluna do Instituto Geração 4 em Jucati, no Agreste de Pernambuco, vem desenvolvendo a confiança e a autonomia por meio do futebol; sua história marca a estreia da G4 TV, nova plataforma do projeto

Jovem atleta dá lições de superação como goleira (Talisson Hebert / Geração 4)

Aos 15 anos, Iasmin vem descobrindo no futebol muito mais do que uma modalidade esportiva. Moradora de Jucati, no Agreste de Pernambuco, ela é aluna do núcleo do Instituto Geração 4 no município e tem vivido, a cada treino, novas experiências de confiança, autonomia e inclusão. Um dos momentos mais marcantes dessa trajetória foi quando a adolescente compartilhou com o professor um desejo: tornar-se goleira.

A jovem atleta nasceu sem um antebraço e, quando começou a frequentar as atividades do projeto, demonstrava timidez e insegurança. Durante os treinos, costumava permanecer de braços cruzados e participava das atividades com certa reserva. Com o passar do tempo, porém, a equipe começou a perceber mudanças em seu comportamento, com mais sorrisos, comunicação e participação.

O desejo de atuar como goleira veio acompanhado de uma preocupação. Iasmin revelou ao professor Charles Gabriel que tinha medo de sofrer bullying por causa de sua condição física e da posição que gostaria de ocupar em campo. A partir desse relato, a equipe reforçou o acolhimento e o respeito como parte do trabalho desenvolvido nos treinos, incentivando a adolescente a explorar suas habilidades e a perseguir seu objetivo.

“Iasmin é uma menina nota dez, que tem muita força de vontade e nos ensina muito todos os dias. Quando ela disse que queria ser goleira, ficamos surpresos, mas entendemos que nosso papel era apoiá-la e dar a ela a oportunidade de tentar. É muito bom acompanhar seu desenvolvimento e tê-la conosco. Só temos a agradecer por fazer parte dessa história.”, destaca o professor Charles.

A decisão de apoiar a escolha de Iasmin fez parte de um processo de incentivo à sua autonomia e confiança. Além do acompanhamento nos treinos, a adolescente conta com o suporte de psicólogos e de uma equipe multidisciplinar do Instituto Geração 4, que atua de forma integrada para contribuir com seu desenvolvimento. O trabalho busca oferecer o acolhimento e o apoio necessários para que ela possa enfrentar inseguranças, desenvolver suas habilidades e participar das atividades com mais confiança.

Para Fernando DDI, campeão mundial da FIFA com a Seleção Brasileira de futebol de areia e fundador do Instituto Geração 4, acompanhar a evolução da aluna é motivo de orgulho e demonstra o papel do esporte na construção de oportunidades.

“É motivo de muito orgulho ter Iasmin como nossa aluna e acompanhar tudo o que ela vem conquistando. Ela tem superado desafios, desenvolvido sua confiança e mostrado, na prática, o poder transformador do esporte. O nosso papel é garantir que cada criança tenha oportunidades, seja acolhida e respeitada, independentemente de sua condição física. A história de Iasmin reforça que a inclusão acontece quando oferecemos oportunidades para que cada pessoa desenvolva suas potencialidades.”, afirma Fernando DDI.

A trajetória de Iasmin mostra como o acesso ao esporte, aliado a um ambiente acolhedor e livre de preconceitos, pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de crianças e adolescentes. Além da prática esportiva, o futebol se tornou uma oportunidade para fortalecer sua autoestima, ampliar sua participação e reconhecer as próprias capacidades.

A adolescente também deixa uma mensagem para outras pessoas que enfrentam inseguranças ao perseguir seus objetivos: não desistir dos próprios sonhos.

“Quero dizer para as pessoas nunca desistirem dos seus sonhos. Eu já tive muita vergonha, mas hoje não tenho mais como antes. Aprendi que podemos fazer muitas coisas, basta acreditar na gente e ter coragem para tentar.”, compartilha Iasmin.

*História de Iasmin marca a estreia da G4 TV*

A história de Iasmin é destaque na estreia da G4 TV, nova plataforma de conteúdo do Instituto Geração 4, lançada nesta quarta-feira (28). O espaço foi criado para dar visibilidade às experiências, conquistas e transformações vividas pelos alunos e pelas comunidades atendidas pelo projeto.

O vídeo com a história de Iasmin está disponível em: https://youtu.be/L1UmgD0qdcw.

Sobre o Instituto Geração 4

O Instituto Geração 4 é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2011, no Recife (PE), pelo ex-atleta e campeão mundial de futebol de areia com a Seleção Brasileira, Fernando DDI. A instituição promove o desenvolvimento social, educacional e cultural de crianças e adolescentes por meio do esporte, com atuação especialmente voltada a comunidades de baixa renda. Atualmente, seus projetos impactam mais de duas mil famílias em diversos municípios de Pernambuco.

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