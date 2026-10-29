Recife Mariners disputa final nordestina neste domingo (1º) em busca do tetracampeonato

Equipe enfrenta a Cavalaria 2 de Julho, às 14h, na Arena de Pernambuco; ingressos custam R$ 30 e há camarotes disponíveis para grupos

Recife Mariners disputa final neste domingo (1º) (Jayme Marques / Recife Mariners)

O Recife Mariners entra em campo neste domingo (01), às 14h, na Arena de Pernambuco, para enfrentar a Cavalaria 2 de Julho, da Bahia, pela final da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano. Em uma decisão inédita entre as equipes, os Azuis buscam o tetracampeonato nordestino. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis em www.recifemariners.com.br.

Com 20 anos de história, o time pernambucano chega à decisão após vencer a Cavalaria no confronto entre as equipes durante a temporada regular. Para o presidente do Mariners, Roberto Lemos, conquistar mais um título regional é um objetivo importante para o clube.

“Chegar a mais uma final da Conferência Nordeste é motivo de orgulho para o Recife Mariners e queremos contar com a força da nossa torcida para fazer uma grande decisão”, afirmou o gestor dos Marinheiros.

A partida também marca o retorno do Mariners à Arena de Pernambuco após dois anos. Em 2014, a equipe levou 7.056 espectadores ao estádio para a final da Superliga Nordeste contra o João Pessoa Espectros, tornando-se a primeira do Brasil a mandar partidas em estádios que receberam jogos da Copa do Mundo.

Camarotes exclusivos

O público também poderá acompanhar a decisão em camarotes com vista privilegiada do campo, conforto e ambiente reservado, uma opção para grupos de amigos e empresas. Há duas modalidades: R$ 60 por pessoa, com ingresso incluso, ou R$ 100 por pessoa, com ingresso e quatro cervejas. Os espaços têm capacidade para grupos de oito a 16 pessoas. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (81) 99186-1286.

Crianças de até 12 anos, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita.

Sobre o Mariners

Fundado em 2006, o Recife Mariners é referência no futebol americano do Nordeste. A equipe conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e tem patrocínio da Copergás. Em dezembro de 2024, conquistou o título nacional ao vencer o Galo Futebol Americano, equipe do Atlético Mineiro, em partida disputada na Arena de Pernambuco.

Serviço

Final da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano

Recife Mariners x Cavalaria 2 de Julho

Horário: 14h

Local: Arena de Pernambuco

Ingressos convencionais: R$ 30, disponíveis no www.recifemariners.com.br

Camarotes: R$ 60 por pessoa, com ingresso, ou R$ 100 por pessoa, com ingresso e quatro cervejas.

Capacidade dos camarotes: grupos de 8 a 16 pessoas. Reservas: WhatsApp (81) 99186-1286

Entrada gratuita: crianças de até 12 anos, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência.



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