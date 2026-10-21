Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, técnico do Retrô critica a falta de critérios dos clubes na escolha de comandantes

"Futebol não é modismo": Roberto Fernandes aponta falhas e cobra critérios em contratações no Brasil. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O ex-treinador do Náutico e Santa Cruz, Roberto Fernandes, criticou a tendência dos clubes brasileiros de buscar técnicos apenas "porque estão na moda", em vez de adotarem critérios esportivos e de longo prazo.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta quarta-feira (22),o treinador afirmou que a escolha de comandantes no país muitas vezes reflete conveniências de mercado e redes de contato.

"Em termos de clube, eu acho, acho não, eu tenho certeza de que precisa de um critério melhor na hora da contratação e não apenas contratar porque está na moda, ou porque foi uma contratação conveniente", argumentou Roberto Fernandes.

Atualmente no Retrô, o técnico elogiou a escolha de Paulo Autuori no Fortaleza, que está brigando para conquistar um acesso para a Série A, com o clube vivendo uma sequência invicta na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

"A gente teve nesse Campeonato Brasileiro uma contratação que foi totalmente fora da curva, e eu estou torcendo demais para dar certo, para entender que futebol não é modismo. Mas quem no planeta acreditava em Paulo Autuori? Ninguém, meu irmão, ninguém. Se botasse uma lista de 40 treinadores, ele estaria entre os três últimos", destacou Fernandes.

O programa completo está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O Podcast Futebol Diario vai ao ar ao vivo todos os dias, a partir das 10h.

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