Estreante, ORION conquista Fita Azul e quebra recorde da Refeno após 19 anos

Trimarã pernambucano completa travessia Recife–Fernando de Noronha em 14h18min56 e supera marca que pertencia ao Adrenalina Pura desde 2007

Orion Racing Brasil na 37ª Refeno (Diego Lins/Cabanga/AfterClick)

O Orion Racing Brasil fez história logo em sua primeira participação na Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). Com o MOD70 ORION, o comandante Sérgio Avellar e sua tripulação conquistaram, na manhã deste domingo (20), a Fita Azul da 37ª edição da prova e estabeleceram um novo recorde para a travessia. O trimarã cruzou a linha de chegada, no Mirante do Boldró, em Fernando de Noronha, após 14h18min56 de navegação.

A marca quebra um recorde de 19 anos. Desde 2007, o melhor tempo da Refeno pertencia ao Adrenalina Pura, que havia completado o percurso entre o Recife e Fernando de Noronha em 14h34min54. O ORION reduziu a marca anterior em 15min58 e passou a ocupar o topo da história da principal regata oceânica da América Latina. A premiação será realizada na quarta-feira (23), no Museu do Tubarões.

Recém-chegado a Pernambuco, o ORION trouxe para o estado uma embarcação de características bastante diferentes das encontradas nos veleiros convencionais. O MOD70 é um trimarã construído em fibra de carbono e desenvolvido especificamente para velocidade e grandes travessias oceânicas.

O modelo integra uma série exclusiva de apenas sete embarcações construídas no mundo e combina três cascos, estrutura extremamente leve e grande área vélica para alcançar alto desempenho em mar aberto.

Além de estabelecer o novo recorde e conquistar a Fita Azul, o ORION leva consigo o Velejando pelo Autismo, iniciativa que utiliza a vela como instrumento de inclusão e conscientização, aproximando pessoas com autismo e suas famílias do universo náutico.

A bordo, Sérgio Avellar dividiu a travessia com Cláudio Teixeira, Guilherme Siqueira Araújo, João Pedro Monteiro, Júlio Avellar, Marcus Duarte e Tiago Monteiro, em uma tripulação que reúne duas gerações de velejadores, com pais e filhos compartilhando a paixão pelo mar.

Adrenalina Pura faz terceiro melhor tempo da história

Se o ORION ficou com a Fita Azul, o Adrenalina Pura também teve uma participação de destaque na 37ª Refeno. O catamarã foi a segunda embarcação a completar o percurso e cruzou o Mirante do Boldró na manhã deste domingo (20), com o tempo de 17h27min57.

Foi o terceiro melhor tempo da história do Adrenalina Pura. O recorde continua sendo o de 2007, quando a embarcação completou a travessia em 14h34min54. O segundo melhor registro aconteceu em 2001, com 15h30min59, época em que o barco ainda competia com a bandeira da Bahia.

Os sócios Avelar Loureiro, Cecília Peixoto e Humberto Carrilho estiveram a bordo na edição deste ano.