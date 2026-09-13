Refeno para Todos promove manhã de inclusão para famílias e mais de 70 crianças

Maior edição da ação levou crianças com diferentes tipos de deficiência e seus responsáveis para conhecer veleiros participantes da regata e navegar pela Bacia do Pina

Refeno Para Todos (João Carlos/Cabanga)

Mais de 70 crianças participaram, neste domingo (13), de uma manhã de inclusão, convivência e contato com o universo náutico durante o Refeno para Todos, realizado pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco como parte da programação da 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno).

Considerada a maior edição do projeto, a ação ampliou não apenas o número de participantes, mas também o atendimento a crianças com diferentes tipos de deficiência. A programação foi organizada para proporcionar uma experiência de contato com a vela, com o mar e com os barcos que participam da principal regata oceânica da América Latina.

Crianças e responsáveis foram recepcionados na Quadra Carlos Russell, no Cabanga. Depois, os participantes foram divididos em grupos e seguiram para a visitação de embarcações da Refeno.

Entre os barcos visitados estavam o Aventureiro 4, Planckton, Led Zepelin, Vento Real, Brutus, Mina e Tracewind, entre outros veleiros participantes da regata. Durante a visita, as crianças puderam conhecer as embarcações de perto e ter contato com os espaços e equipamentos utilizados pelos velejadores durante a travessia entre Recife e Fernando de Noronha.

Após a visita aos barcos, os grupos seguiram para outro momento da programação: um passeio pela Bacia do Pina. A atividade permitiu que os participantes experimentassem a navegação e observassem o Recife a partir da água.

Durante toda a programação, os grupos foram acompanhados por profissionais de saúde, que ofereceram suporte às crianças e aos responsáveis ao longo das atividades.

Para a terapeuta ocupacional Andrea Oliveira, experiências como essa são importantes justamente por ampliarem as possibilidades de vivência e descoberta para as crianças.



“Momentos como esses são oportunidades excelentes para as crianças viverem experiências, conhecerem coisas novas e irem a lugares que nunca foram. Também proporciona muitas sensações que vão auxiliar no desenvolvimento, além do contato com outras crianças.”

A manhã também foi marcada pela participação de famílias. Foi o caso de Daniel Spinelli, que tem Atrofia Muscular Espinhal e participou da atividade acompanhado pelos pais, Taciana Spinelli Fernandes e Gabriel Fernandes. Para Taciana, a experiência teve um significado especial justamente por proporcionar um programa em família e permitir que Daniel tivesse mais uma oportunidade de estar em contato com a água.

“Daniel é uma cria do Capibaribe, já fez outros passeios, mas é sempre especial. Ele gosta muito, assim como nós gostamos também de fazer esses programas em família. Então aproveitamos todas as oportunidades como essa. Foi muito legal.”

O diretor de Vela Oceânica do Cabanga, Walter Neukranz, destacou a importância da participação das famílias e o significado da ação dentro da programação da regata.



“Esse é um evento de extrema importância e um dos mais bonitos da Refeno. Ficamos muito gratos com a presença massiva de todos.”

O Refeno Para Todos integra as ações sociais desenvolvidas pela Refeno, pelo Cabanga e pelo Instituto Cabanga e reforça a proposta de aproximar o esporte e a cultura náutica de diferentes públicos. Nesta edição, a ampliação do projeto permitiu que mais crianças tivessem acesso a uma experiência que reúne descoberta, convivência, lazer e contato com o mar.

Toda a programação cultural da REFENO é uma apresentação do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e Instituto Cabanga. E tem produção da Fora da Chuva Consultoria e Gestão Cultural.