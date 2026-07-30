Vem aí o Futebol Diario, novo programa esportivo do Diario de Pernambuco

Programa estreia na próxima segunda-feira (03/08), ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco

Gustavo Lucchesi, Igor Fonseca, Carlos Lopes e Marcos Leandro vão levar ao ar um conteúdo dinâmico sobre o futebol pernambucano (Maurício Ferry/DP Foto )

Futebol todo dia, na dose certa! Vem aí mais um produto esportivo do Diario de Pernambuco e a equipe do DP Esportes! O Futebol Diario estreia na próxima segunda-feira (03/08), ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

O programa vai começar às 10h, mantendo assim o mesmo horário do Diario da Copa, que foi ar durante a Copa do Mundo de 2026 vencida pela Espanha. A duração será de 40 minutos, com direito a prorrogação, de segunda a sexta-feira.

O foco agora será o futebol pernambucano, principalmente a luta de Sport, Náutico e Santa Cruz no Campeonato Brasileiro das Séries B e C. O programa vai ser recheado de debates, reportagens, quadros, entrevistas , bastidores, e tudo que envolva o nosso futebol.

“Sport, Náutico e Santa Cruz estão precisando de uma ‘ajudinha’. Esperamos que o Futebol Diario traga sorte para o trio de ferro”, destacou Marcos Leandro, apresentador do programa e um dos editores do DP Esportes.

A equipe vai contar também com os comentaristas Gustavo Lucchesi e Carlos Lopes, também editores do DP Esportes, e do repórter Igor Fonseca, que ficará interagindo com o público, tornando o programa bem dinâmico. A equipe de reportagem do DP Esportes também estará em ação produzindo matérias especiais.

Tudo pronto, agora é só esperar o apito inicial e começa a rolar a bola! Contamos com a sua participação!

Confira um pouco de como foi o Diario da Copa, que deu origem ao Futebol Diario.

