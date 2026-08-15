Desafio: Santa divulga parcial dos ingressos ainda com 5 mil abaixo do público do Sport na Ilha

Com 14 mil ingressos vendidos na última parcial, os tricolores precisam de pelo menos mais 5 mil até a hora do jogo com o Maranhão, na Arena de Pernambuco, para bater público dos rubro-negros na Ilha, na sexta à noite

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz divulgou, por volta do meio dia deste sábado (15), a última parcial da venda de ingressos para o jogo com o Maranhão, às 19h30, na Arena de Pernambuco: 14 mil bilhetes comercializados.

Se quiser vencer o Clássico das Multidões da arquibancada, como propôs o Diario de Pernambuco ao longo da semana, a torcida tricolor vai precisar se mobilizar para garantir pelo menos mais 5 mil ingressos.

No jogo Sport 2 a 1 Londrina, nesta sexta-feira à noite, a Ilha do Retiro recebeu quase 19 mil rubro-negros (18.945).