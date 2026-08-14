Em Salvador, Santa faz clássico regional e Náutico defende a liderança do grupo

Após vitórias na estreia do Nordestão Sub-20, pernambucanos vão à Bahia para jogos da segunda rodada, neste sábado (15)

Taça da Copa do Nordeste Sub-20 (Rafael Ribeiro/CBF)

Um clássico regional é o destaque da segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20, neste sábado (15): Bahia e Santa Cruz se enfrentam no CT do tricolor baiano, em Camaçari, que leva o nome de um dos maiores treinadores da história dos dois clubes: Evaristo de Macedo.

O jogo é válido pelo grupo C da competição. O Santa tem três pontos, conquistados com a vitória na estreia por 2 a 1 sobre o Esportes de Patos-PB, no estádio Lacerdão, em Caruaru.

O destaque da partida foi o atacante coral Sansão, responsável pelos dois gols do time, que poderia ter aplicado uma goleada na equipe paraibana.

Os pernambucanos têm a mesma pontuação do seu rival na tarde deste sábado, mas leva vantagem no saldo de gols. O Bahia goleou por 6 a 0 o Liga de Miranda-MA.

Náutico

O outro representante pernambucano no Nordestão Sub-20, o Náutico, lidera o grupo D, após derrotar o Confiança-SE por 3 a 1. O saldo mantém o Timbu na frente do seu adversário deste sábado, o Estrela Março-BA. O duelo acontece no CT Manoel Barradas, em Salvador.

Na estreia, o Alvirrubro jogou na Arena de Pernambuco e dominou toda a partida. Destaque para Rosa, com dois gols. Halanzinho marcou o terceiro.